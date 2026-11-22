Ба гузориши хабаргузории Абно бо истинод ба Ҷерузалем Пост, Яир Голан, роҳбари ҳизби «Демократҳо»-и режими сионистӣ ҳушдор дод, ки Каронаи Ғарбӣ дар остонаи интифодаи сеюм қарор дорад ва сиёсатҳои кобинаи кунунии Исроил ба шадидшавии танишҳо дар ин минтақа мусоидат мекунанд
Ӯ бо ишора ба ҳамлаҳои шаҳракнишинҳо алайҳи фаластиниҳо гуфт: Яҳудо ва Сомария (Каронаи Ғарбӣ) дар остонаи таркиш аст. Ҳар касе ки мехоҳад аз интифодаи сеюм пешгирӣ кунад, бояд кобинаи кунуниро тағйир диҳад; кобинае, ки ба терроризми яҳудӣ майдон медиҳад ва амниятро раҳо кардааст
Голан инчунин таъкид кард, ки хушунати ифротгароёни яҳудӣ ба фаластиниҳои бегуноҳ ва низомиёни Исроил зарар мерасонад ва ин раванд Исроилро ба сӯи инзивои байналмилалии бемисл тела медиҳад
Your Comment