Ба гузориши хабаргузории Абно, Абдулбарӣ Атвон, таҳлилгари масъалаҳои стратегии минтақа, дар мақолаи нави худ дар рӯзномаи электронии Рай ал-Явм навишт, ки бозгашти ҳукумати Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, ба мавзӯи барномаи ҳастаии Эрон ва таъкиди дубора бар зарурати интиқоли захираҳои урани ғанишудаи Эрон бо ғанои беш аз 60 фоиз ба хориҷи ин кишвар, он ҳам таҳти фишорҳои режими сионистӣ, ба маънои пазириши шикасти интихоби низомӣ — ҳарчанд муваққатӣ — аст; зеро ин интихоб хатарҳои бузург барои новаҳои ҳавопаймоӣ ва киштиҳои ҷангии Амрико дар обҳои Осиёи Ғарбӣ ва уқёнуси Ҳинд ба ҳамроҳ дорад
Ӯ афзуд, ки Эрон доктринаи ҳастаии худро хати сурхе медонад, ки ба ҳеҷ ваҷҳ қобили музокира нест. Ин кишвар бо истодагарӣ ва пирӯзиҳояш дар ҷабҳаҳои мухталифи набард фишорҳои Амрикоро ноком гузоштааст. Эрон инчунин бо такя ба иродаи баланди низомӣ ва бархӯрдорӣ аз системаҳои пешрафтаи мушакӣ ва паҳподӣ тавонистааст бартарии ҳавоии Амрико ва Исроилро беасар кунад
Нишонаи дигаре, ки ба таъкиди нависанда ин мавқеъро тасдиқ мекунад, мухолифати роҳбарони Эрон бо ҳар гуна боздиди дубораи бозрассони Ожанси байналмилалии энергияи атомӣ аз таъсисоти ҳастаии ин кишвар аст. Ҳамзамон, пичир-пичирҳое дар бораи талаби хориҷ шудан аз Паймони манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ ва содир кардани фатвои нав барои иҷозат додани дастрасӣ ба силоҳи ҳастаӣ ба миён меоянд, то ин силоҳ тавонад ҳамчун сипар дар баробари ҳар гуна таҷовузи ҳастаии Амрико ё Исроил амал кунад
Your Comment