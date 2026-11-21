Тибқи гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз шабакаи Алҷазира, Доналд Трамп, президенти Амрико дар гуфтугӯ бо шабакаи Фокс Нюз бори дигар бо ҳадафи худнамоӣ ва кӯшиш барои наҷот аз шикастҳои пай дар пайи худ дар дохил ва хориҷи кишвараш иддао кард: ман ба созишномаи пойдор ноил хоҳам шуд, ки кафолат медиҳад Эрон ба силоҳи ҳастаӣ даст наёбад. Ман қасд дорам бо Эрон созишномаи доимӣ бастам.
Президенти Амрико бо ақибнишинии ошкор аз шиорҳои пуч ва пешини мақомоти кобинаш иддао кард: ман он қадар нигаронӣ дар бораи тағйири ҳукумат дар Эрон надоштам; мо бо 3 давраи пай дар пайи роҳбарӣ сарукор доштем, ки худи он ба манзалаи тағйири бунёдӣ дар ҳукумат аст!
Доналд Трамп сипас кӯшид аз бори масъулиятҳои байналмилалии худ дар нақзи созишномаҳо аз Барҷом то ёддошти Исломобод ин гуна фирор кунад: роҳбарияти кунунии Эрон шояд мантиқитар бошад, аммо кор кардан бо онҳо душвор аст; онҳо созишномаеро имзо мекунанд, аммо рӯзи баъди онро поймол мекунанд!
Вай ки рафтораш боиси шикасти сангини ҳизби Ҷумҳурихоҳ дар интихоботи миёнамуҳлати Конгресси Амрико шуд, иддао кард: эҳтимоли он вуҷуд дорад, ки битавонем иҷрои беҳтар аз замоне дошта бошем, ки бо ҷумҳурихоҳон аксарияти хеле каме доштем. Демократҳо дар заминаи нигоҳубини тандурустӣ ҳам нуктаҳои мусбат ва ҳам манфӣ доранд. Ин имкон вуҷуд дорад, ки битавонем ба низоми олиҷаноби нигоҳубини тандурустӣ ва бисёр дастовардҳои дигар ноил шавем! ... Стивен Миллер (роҳбари кормандони Кохи Сафед) инсони хеле хуб аст ва фикр мекунам Ҳаким Ҷеффрис (номзади демократҳо барои раёсати Маҷлиси намояндагони Амрико) ин мавзӯъро дарк хоҳад кард. Ман бо ҳавасмандӣ интизори ҳамкорӣ бо Ҳаким Ҷеффрис ҳастам. Ҳаким Ҷеффрис инсони зирак ва мантиқӣ аст. Дар бораи Чак Шумер (роҳбари демократҳо дар Сенат) низ ҳамин тавр.
Your Comment