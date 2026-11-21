Тибқи гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз TeleSUR, Мигел Диас-Канел, президенти Куба имрӯз шанбе дар суханронии худ эълом кард: муҳосирае дар соҳаи энергетика вуҷуд дорад, ки иқтисоди моро тақрибан фалаҷ кардааст ва мисоли наслкушӣ аст. Инчунин мо таҷовузи расонаиро мушоҳида мекунем; маъракаи васеъ барои беэътибор кардани инқилоби Куба ва кишвари мо ҷараён дорад.
Президенти Куба дар ин бора идома дод: он чи мардуми Куба ва Амрико сазовори он ҳастанд, рӯёрӯӣ нест; балки наздикӣ ва фароҳам овардани имконот барои ҳамкорӣ байни ду миллат аст. Бинобар ин, он чи мо ҳамеша ба он пай мебарем, гуфтугӯ аст; аммо ин гуфтугӯ бояд боэҳтиромона бошад, бе фишор, бе шарти пешакӣ ва бе зери савол бурдани низоми сиёсӣ, соҳибихтиёрӣ ё азму иродаи мо.
Your Comment