Тибқи гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз хабаргузории Шиҳоб, Халил ал-Ҳайя, роҳбари дафтари сиёсии ҷунбиши муқовимати исломӣ Ҳамос, дар суханронии худ дар «Конфронси миллӣи арабӣ» аз нақши ташкилотҳо, ҳизбҳо ва ҷараёнҳои арабӣ ва исломӣ дар дастгирӣ аз Фаластин, миллат ва муқовимати он қадрдонӣ кард.
Ал-Ҳайя махсусан муқовимати исломӣ ва Ҳизбуллоҳи Лубнонро ёдовар шуд ва гуфт, ки ин ҷараёнҳо дар ҷараёни амалиёти «Тӯфони Ақсо» нақши махсус дар дастгирӣ аз миллати Фаластин ва муқовимати он доштанд. Вай инчунин ёди шаҳид «Сайид Ҳасан Насруллоҳ» ва ҳамроҳонашро, ки дар озодсозии Қудс ба шаҳодат расиданд, гиромӣ дошт.
Роҳбари дафтари сиёсии Ҳамос инчунин аз шаҳид «Исмоил Ҳания», роҳбари пешини дафтари сиёсии ин ҷунбиш, ки ду сол пеш дар ҷараёни набарди «Тӯфони Ақсо» дар ҳамин конфронс суханронӣ карда буд, ёдоварӣ кард ва ба рӯҳи ҳамаи фармондеҳон, муборизон ва шаҳидони миллатҳои Фаластин ва Лубнон ва дигар миллатҳои минтақа дуруд фиристод.
Ал-Ҳайя бо ишора ба вазъияти Навори Ғазза гуфт, ки мардуми Фаластин дар Ғазза ҳанӯз дар сарзамини худ устувор истодаанд ва ба ҳуқуқҳояшон пойбанд ҳастанд, дар ҳоле ки онҳо аз ғизои ҳаррӯза, имконоти табобатӣ барои муолиҷаи маҷрӯҳон ва паноҳгоҳ барои худ ва фарзандони худ маҳруманд.
Вай афзуд, ки Ҳамос ва гурӯҳҳои фаластинӣ соли гузашта барои ҳифзи миллати Фаластин аз наслкушӣ ва ноком кардани нақшаҳои кӯчидани маҷбурӣ бо созишномаи Шарм-уш-Шайх розӣ шуданд, аммо режими сионистӣ ҳанӯз ба таҷовуз ва гурусна кардани миллати Фаластин идома медиҳад ва ҷомеаи ҷаҳонӣ низ нисбат ба он мавқеи заиф ихтиёр кардааст.
Your Comment