Тибқи гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Financial Times, коҳиши ҷараёни нафт аз Тангаи Ҳурмуз нишон медиҳад, ки шиддатҳои охирин ба содироти нафт аз ин масир таъсир расонидаанд.
Хорхе Леон, роҳбари бахши таҳлили геополитикии муассисаи таҳқиқотии Rystad Energy гуфт, ки ба таври миёна ҳар рӯз аз як то як-ним ҳамла ба киштиҳо анҷом дода мешавад ва бисёре аз ин ҳамлаҳо дар расонаҳо инъикос намеёбанд.
Вай ҳушдор дод, ки дар сурати идомаи ин раванд, мушкилоти ҷиддӣ дар дастрасӣ ба киштиҳои нафткаш ба вуҷуд меояд ва имкон дорад дар ду то се моҳи оянда андозаи васеътар пайдо кунад.
Яке аз мудирони саноати нафткаш низ шарҳ дод, ки киштиҳои осебдида барои хориҷ шудан аз минтақа бояд таъмир шаванд; раванде, ки холӣ кардани бор, тоза кардани مخزنҳо ва таъмин кардани имконоти таъмирро талаб мекунад.
Ба гуфтаи вай, таъмири зарарҳои ҷузъӣ метавонад камтар аз як ҳафта вақт гирад, аммо осеб ба пули фармондеҳӣ ё мошинхонаи киштӣ метавонад ин равандро хеле тӯлонӣтар кунад.
Your Comment