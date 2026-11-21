Тибқи гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Сабо, ҷангандаҳои Саудӣ ҳамлае ба Абс дар вилояти Ҳаҷҷа дар шимолу ғарби Яман анҷом доданд.
Инчунин душмани Саудӣ имрӯз ҳамлаҳои мушакӣ ба ноҳияи Ҳайдон дар вилояти Саъда анҷом дод. Як манбаи маҳаллӣ гуфт, ки душмани Саудӣ деҳаҳои сарҳадии ноҳияи Ҳайдонро бо мушак ҳадаф қарор дод.
Ҷангандаҳои эътилофи таҳти роҳбарии Арабистони Саудӣ имрӯз ду ҳамлаи ҳавоӣ ба шабакаи алоқа дар ноҳияҳои Катоф ва Ал-Бақаъ дар вилояти Саъда анҷом доданд. Ҷангандаҳои эътилоф шабакаи алоқаро дар минтақаи Марар-и ин ноҳия бо ду ҳамлаи ҳавоӣ ҳадаф қарор доданд.
Инчунин ҷангандаҳои эътилофи таҳти роҳбарии Арабистони Саудӣ имрӯз ҳамлаҳои ҳавоии худро ба шабакаи алоқа дар Ҷабалу-ш-Шавор, ноҳияи Ал-Мавоси т, вилояти Таиз аз сар гирифтанд. Як манбаи маҳаллӣ гуфт, ки эътилоф ҳамлаи ҳавоии сеюми худро ба ин шабака анҷом дод ва онро комилан нобуд кард. Пештар имрӯз ду ҳамлаи ҳавоӣ ин шабакаро ҳадаф қарор дода, ба қисме аз он зарар расонида буданд.
Your Comment