Тибқи гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Манар, Ҳизбуллоҳи Лубнон дар ҳаштоду сеюмин солгарди истиқлоли Лубнон дар баёнияе эълом кард: истиқлоле, ки лубнониҳо имрӯз, дар ҳаштоду сеюмин солгарди он ҷашн мегиранд, дар маърази хатарҳо ва таҳдидҳое қарор дорад, ки аз ҳар тараф ба вуҷуд ва маънои он таъсир мерасонанд. Ин амр ҳамаи лубнониҳоро, новобаста аз мазҳабҳо ва динҳояшон, водор мекунад, ки зери парчами иҷмои миллӣ муттаҳид шаванд ва маънои воқеии тааллуқ ба ватан ва принсипҳои миллӣ-ро, ки тавассути онҳо ба истиқлоли аввали худ бо ихроҷи ишғолгарони фаронсавӣ ва истиқлоли дуюми худ бо шикасти ишғоли сарзамини мо аз ҷониби Исроил дар соли 2000 ноил шуданд, эҳё кунанд. Ҳифзи истиқлол, ки лубнониҳо барои он қурбониҳои азим кардаанд ва шаҳидони бешумореро дар дифоъ аз ватан, кирамат ва озодии он пешниҳод кардаанд, вазифаи муқаддаси миллӣ аст, ки аз ҳама ҳисобҳои тангиназар ва манфиатҳои шахсӣ болотар аст.
21 Ноябр 2026 - 22:17
News ID: 1893235
Source: ABNA
Ҳизбуллоҳи Лубнон дар баёнияе ба муносибати ҳаштоду сеюмин солгарди истиқлоли Лубнон изҳор кард: то замоне ки зиёда аз 500 километри мураббаъ аз Лубнон таҳти ишғоли Исроил боқӣ мемонад, истиқлол вуҷуд нахоҳад дошт.
Your Comment