Вай бо ишора ба таъкидҳои роҳбари шаҳиди инқилоб дар бораи иттиҳоди 90 миллион эронӣ афзуд: имрӯз тафаккур ва андешаи ҳар эронӣ ба гунае шакл гирифтааст, ки як ҷабҳа — Эрони муттаҳид бо 90 миллион басиҷӣ ва тафаккури басиҷӣ аст ва дар ҷабҳаи муқобил истикбори ҷаҳонӣ қарор дорад.
Ноиб-раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ бо баён он ки кишвар дар рӯзҳои ҳассос қарор дорад, таъкид кард: он чи имрӯз барои мо муҳим аст, Эрон аст; Эроне, ки таҳти идораи валифақиҳ ва ноиби барҳаққи имоми замон қарор дорад ва ҳувияти он бо исломи ноб пайванд хӯрдааст, зеро исломе, ки дар Эрон таҷаллӣ ёфтааст, ҷаҳонро ба ҳайрат овардааст.
Вай бо ишора ба далоили ҳамлаҳои душманон алайҳи кишвар гуфт: Эрон аз се муқаррари муҳим бархӯрдор аст, ки истикбори ҷаҳониро нигарон кардааст; аввал тамаддуни чандин ҳазорсола бо решаи тавҳидӣ; дуюм ҳувият ва тамаддуни 1400-солаи исломӣ ва баҳрамандӣ аз исломи ноб ва сеюм ҳуш, фаҳм ва тавонмандии болои мардуми Эрон аст ва душманон дар ҷанги охирин ҳар се муқаррарро ҳадаф қарор доданд, аммо имрӯз натиҷаи ин рӯёрӯӣ истодагарӣ ва пирӯзии миллати Эрон дар баробари фишорҳост.
Ҳоҷӣ Бобоӣ бо таъкид бар он ки Эрон дар марҳилаи ҳалкунанда дар рӯёрӯӣ бо қудратҳои ҷаҳонӣ қарор дорад, хотирнишон кард: рӯзе имоми раҳил дар бораи муҳосираи Ободон фармуд, ки муҳосира бояд шикаста шавад ва имрӯз низ фармон ва нияти Роҳбари муаззами инқилоб ин аст, ки муҳосираи иқтисодии кишвар шикаста шавад. Дар ин роҳ, киштиҳои нафтии Ҷумҳурии Исломии Эрон барои шикастани муҳосираи иқтисодӣ ва муқовимати тамомъиёна бо истикбор дар ҳаракатанд ва Амрико бояд товони амалҳои худро бипардозад.
Вай бо ишора ба ҷойгоҳи Эрон дар муодилоти ҷаҳонӣ ёдовар шуд: имрӯз қудрати бузурги мо басиҷ ва тафаккури басиҷӣ аст ва Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳамчун қудрати таъсиргузор дар муодилоти байналмилалӣ матраҳ аст.
Your Comment