Тибқи гузориши хабарнигори АБНА, Козим Ғарибободӣ дар дидор бо маъюбони шимиёӣ дар Осорхонаи сулҳ изҳор дошт: фурсат пеш омад, ки пеш аз баргузории нишасти солонаи силоҳҳои шимиёӣ дар ин осорхона ҳузур ёбам.
Вай идома дод: силоҳи шимиёӣ яке аз ғайриинсонитарин силоҳҳост. Тибқи ҳуҷҷатҳое, ки Созмони Милали Муттаҳид нашр кардааст, зиёда аз 2600 тонна силоҳи шимиёӣ алайҳи мардуми Эрон истифода шудааст.
Вай бо ишора ба он ки кӣ ин силоҳҳоро дар ихтиёри режими Саддом гузоштааст, гуфт: кишварҳои Ғарб, ки даъвои ҳуқуқи башар доранд, ҳамин кишварҳо зулми бузургтаринро ба башарият кардаанд.
Муовини вазири корҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалии Вазорати корҳои хориҷӣ гуфт: зиёда аз 16 кишвар ба режими Саддом кӯмак карданд, ки ба силоҳи шимиёӣ муҷаҳҳаз шавад. Ҳамаи мо дар наздиконамон ҳадди ақал як нафарро дорем, ки аз силоҳҳои шимиёӣ азоб мекашад.
Вай идома дод: Ҷумҳурии Исломии Эрон дар ҳамон вақти ҷанг қобилияти истеҳсол ва истифодаи ин силоҳҳоро дошт, аммо ин корро накард, зеро онро кори ғайриқонунӣ медонист.
Муовини вазири корҳои хориҷӣ идома дод: ҳамон кишварҳое, ки Саддомро мусаллаҳ карданд, Эронро ба кӯшиши истифодаи бомбаи чиркин айбдор мекунанд. Амрико худаш бузургтарин захираҳои бомбаи чиркинро дорад ва аз муҳлати конвенсияҳо гузашт ва онҳоро нигоҳ дошт.
Your Comment