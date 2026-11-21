Тибқи гузориши хабаргузории АБНА, генерал-бригадир Муҳаммад Акраминия, сухангӯи артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, бо ҳузур дар ҷануби кишвар бо фармондеҳон, масъулон ва кормандони қисмҳои артиш дар Бандар Аббос, Куҳистон, хати соҳилӣ, Сирик ва Ҷоск дидор ва гуфтугӯ кард.
Сухангӯи артиш дар ҳошияи ин дидорҳо, бо таъкид бар огоҳии комили ҷанговарони нерӯҳои мусаллаҳ аз таҳаввулоти баҳрӣ гуфт: аз шарқ то ғарби Тангаи Ҳурмуз таҳти назорат ва идораи нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон қарор дорад ва тасаллут ва омодагии амалиётии нерӯҳои мусаллаҳ дар идораи обҳои минтақа ва назорати доимии ҳаракатҳои баҳрӣ комилан ошкор аст.
Генерал-бригадир Акраминия бо ишора ба ҷойгоҳи таърихии муқовимати мардуми Эрон дар баробари қудратҳои хориҷӣ, ба ҷанговарон гуфт: имрӯз шумо дар баробари қудрате истодаед, ки худро абарқудрати низомии ҷаҳон медонад. Истодагарӣ ва муқовимати ҷанговарони Эрон дар баробари чунин душман ифтихори бузург ва мондагор дар арсаи миллӣ ва динӣ аст ва муҷоҳидати шумо азизон дар мавқеъҳои амалиётӣ монеи таҳаққуқи ҳадафҳои душман шудааст.
Сухангӯи артиш дар идома муҷоҳидати ҷанговарони ҳозир дар мавқеъҳои соҳилиро омили муҳим дар нокомии душман дар расидан ба ҳадафҳояш донист ва таъкид кард: душман то ҳол натавонистааст ба ҳадафҳое чун ишғоли сарзамин, таҷзияи кишвар ва тасаллут бар Эрон бирасад ва ин истодагарӣ марҳуни талош, таъаҳҳуд ва омодагии ҷанговарони нерӯҳои мусаллаҳ аст.
Your Comment