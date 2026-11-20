Ба гузориши хабаргузории Абно, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар паёме дар шабакаи иҷтимоии X ба изҳороти Еҳиэл Лайтер, сафири режими сионистӣ дар Вашингтон, вокуниш нишон дод.
Арағчӣ дар ин паём навишт: «Мо намедонистем, ки сафири Исроил дар Вашингтон фармондеҳи кулли нерӯҳои низомии Иёлоти Муттаҳида аст.»
Ин вокуниш пас аз нашри изҳороти сафири режими сионистӣ дар гуфтугӯ бо шабакаи амрикоии Newsmax шуд; ҷое ки Лайтер иддао кард: «Вақте Эрон шикаст хӯрад, шумо сарбозони амрикоиро ба хонаводаҳояшон бармегардонед.»
Ин изҳорот, ки дар барномае бо унвони «Гузориши миллӣ» дар шабакаи Newsmax дар санаи 19 ноябри 2026 шудааст, бори дигар масъалаи нақшомезии режими сионистиро дар ҷиҳатдиҳӣ ба сиёсатҳои низомии Амрико нисбат ба Эрон ба канори таваҷҷуҳ кашидааст.
Your Comment