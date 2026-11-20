Ба гузориши хабаргузории Абно, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати умури хориҷа, дар вокуниш ба кӯшиши мудирони рӯзномаи New York Times барои тавҷиҳи нашри даъвоҳои беасос дар бораи робитаи садҳои Эрон бо таъсисоти низомӣ дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: пас аз вокуниши қатъии Эрон ва изҳори бизооти густардаи афкори умумӣ нисбат ба мақолаи беасоси New York Times, ки дар пайи қалб кардани робита миёни садҳои Эрон ва таъсисоти низомӣ буд, аз ҷониби ин рӯзнома барои мусоҳиба даъват шудам, аммо напазируфтам.
Вай афзуд: New York Times бо адавият аз принсипҳои бунёдии рӯзноманигории касбӣ ва тарҳи даъвоҳои бепоя дар бораи садҳои Эрон, амалан худро дар хидмати тарғиби ривояти таҷовузгароне қарор дод, ки дар ҷанги ғайриқонунӣ алайҳи Эрон, беэътиноии комили худро ба ҳуқуқи башардӯстии байналмилалӣ ва ибтидоиитарин принсипҳои ахлоқӣ нишон доданд.
Бақоӣ ишора кард: посухи New York Times ба интиқодҳо ба ҷои узрхоҳии сареҳ ва пазириши масъулият, чизе беш аз бозӣ бо вожаҳо ва кӯшиши тавҷиҳи даъвои ибтидоӣ набуд; аммо тағйири суратбандии як даъво барои он ҳуҷҷат ва далел тавлид намекунад ва боиси рафъи масъулияти он расона намешавад.
Вай таъкид кард: расонае, ки дар ростои матомеъи мошини табъиёти ҷанг амал мекунад, наметавонад ҳамзамон муддаии ҳифзи эътибори рӯзноманигории касбӣ бошад ё аз дигарон интизор дошта бошад, ки эътибори аздастрафтаи онро бозсозӣ кунанд.
Your Comment