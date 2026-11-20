Ба гузориши хабарнигори Абно, Сардор Белолӣ, машвари фармондеҳи нерӯи ҳавоӣ ва фазоии Сепоҳ, дар маросими «Ҳамракаб бо Дарёқулӣ барои Эрон» ва бузургдошти шаҳид Дарёқулӣ Суронӣ, ки дар Боғи Китоб баргузор шуд, бо бузургдошти ёд ва хотираи шаҳидони ислом ва инқилоб изҳор дошт: агар шаҳидон набуданд, имрӯз дар ин мавқеъ набудем. Шаҳид Дарёқулӣ дар он марҳила иқдоми бузурге анҷом дод, ки нақши муҳим дар дифоъ аз кишвар дошт.
Сардор Белолӣ бо ишора ба таҷрибаи ҷангҳои таҳмилии дуюм ва сеюм гуфт: дар ин ҷангҳо бо қудратҳое рӯбарӯ шудем, ки асосан тасаввур намекарданд, ки наметавонанд бар мо ғолиб шаванд. Худоро шукр, ки таҳти роҳбариҳои доҳиёнаи роҳбари шаҳид қарор доштем. Ӯ таҳаввулот, роҳбурдҳо ва усулҳои низомии Амрикоро дар солҳои пас аз ҷанг ба даққат расад мекард ва мо низ тарҳҳо ва размоишҳои худро бо ҳадафи муқобила бо душман тарроҳӣ ва иҷро кардем.
Вай афзуд: тавонистем пойдорӣ ва тавонмандии худро ба намоиш гузорем ва таслиҳоти худро ҳифз кунем; ба гунае ки имрӯз дигар барои иҷрои амалиёт ниёзе ба ҳузури мустақими фармондеҳони олирутба дар майдон нест.
Your Comment