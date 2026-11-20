Ба гузориши хабаргузории Абно, Муҳаммад Мохбир, машвар ва ёвари Роҳбари муаззам, пас аз таҳаввулоти номусоид барои Амрико дар нишасти АПЕК ва инчунин шикасти сиёсии Трамп дар натиҷаи мулоқотҳои ӯ, дар саҳифаи шахсии худ навишт: нишасти Шенҷен паёми равшан барои минтақа дошт: Амрико дигар қудрати ҷамъ кардани ҳампаймонро алайҳи Эрон надорад.
Мохбир афзуд: Трамп бо дасти пур аз ваъдаҳои тухолӣ ба Чин ворид шуд ва бо дастони холӣ ва баёнияи номусоид барояш берун омад. Бешак, амнияти Халиҷи Форс ва Тангаи Ҳурмуз хати сурхи Эрон аст, ки бо ۷ шарти асосии Ҷумҳурии Исломӣ таҳаққуқ меёбад.
Your Comment