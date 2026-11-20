Ба гузориши хабаргузории Абно, Алӣ Акбар Вилоятӣ дар ёддоште ба забони арабӣ ба ҳукмронони Баҳрайн нишона кард: фишор ба уламо, бахусус Оятуллоҳ Исо Қосим, ва саркӯби талаботи шаҳрвандӣ дар Баҳрайн шикофи давлат ва ҷомеаро амиқтар мекунад; «шикофе, ки на чатри пӯсидаи амниятии Амрико ва на сароби манбаъгардонии исроилӣ онро тармим хоҳад кард».
Машвари Роҳбари инқилоб баён кард: дар гуфтори асили исломӣ, асолат ва шаръияти сиёсӣ аз иродаи мардум сарчашма мегирад ва бидуни ризоияти онҳо давом нахоҳад ёфт.
Your Comment