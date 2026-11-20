Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз пойгоҳи хабарӣ Ал-Маълума, Салом Ҳусейн, узви Созмони Бадр дар вилояти Воситти Ироқ гуфт, Амрико мекӯшад Ироқро ба самти сиёсати эътилофҳо алайҳи Эрон савқ диҳад ва дар ин росто барои водор кардани Бағдод ба тобеъияти қарорҳои Вашингтон, бо ҳадафи таъмини манфиатҳои Амрико ва режими сионистӣ, фишорҳоро ба ин кишвар ворид мекунад.
Ҳусейн дар гуфтугӯ бо Ал-Маълума изҳор дошт, Амрико мекӯшад Ироқро узвияти муҳваре даровард, ки Вашингтон қасд дорад онро алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон роҳбарӣ кунад. Ба гуфтаи вай, фишор ба Бағдод барои манъи фурудгоҳи тайёраҳои эронӣ ва бастани гузаргоҳҳои сарҳадӣ миёни ду кишвар бо ҳадафи эъмоли фишори иқтисодӣ ба Эрон сурат мегирад.
Вай афзуд, мардуми Ироқ бо қарор гирифтани кишварашон дар муҳвари амрикоӣ-исроилӣ алайҳи Эрон мухолиф ҳастанд; бахусус он ки Эрон ҳамсояе бо беш аз ҳазору 400 километр марзи муштарак бо Ироқ аст ва ду кишвар равобити ақидатӣ, иҷтимоӣ, тиҷорӣ ва сиёсии густурда доранд.
Ин узви Созмони Бадр таъкид кард, ки пайвандҳо ва равобити Ироқ ва Эронро наметавон барои тобеъияти қарорҳои ҳукумати Амрико нодида гирифт. Вай ҳадафи Вазорати хазинадории Амрикоро эъмоли ҳадди аксари фишори иқтисодӣ ба Эрон ва савқ додани Ироқ ба муҳвари амрикоӣ-исроилӣ донист.
Your Comment