Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Анатоли, Комиссияи умури асирон ва озодшудагони Фаластин ва Анҷумани асирони Фаластин дар баёнияи муштарак ба муносибати Рӯзи ҷаҳонии кӯдак эълом карданд, ки тақрибан 350 кӯдаки фаластинӣ, аз ҷумла се духтар, дар зиндонҳои Исроил бо шиканҷа, гуруснагӣ ва маҳрумият аз хидматрасониҳои тиббӣ, таҳсил ва мулоқот бо хонавода рӯбарӯ ҳастанд.
Ин ду ниҳод афзуданд, ки аз замони оғози ҷанги Ғазза дар октябри 2023, беш аз 2 ҳазор кӯдак дар каронаи ғарбии ишғолшуда, аз ҷумла Қудси шарқӣ, боздошт шудаанд. Даҳҳо кӯдак аз Ғазза низ дар ҷараёни ҷанг боздошт шудаанд, аммо ба сабаби нопадидшавии иҷборӣ ва маҳдудиятҳои мулоқот, иттилооти дақиқ дар бораи вазъи онҳо дар даст нест.
Мувофиқи ин баёния, кӯдакони фаластинӣ ҳангоми юриш ба хонаҳо, дар истгоҳҳои назоратӣ ва атрофи мактабҳо боздошт мешаванд. Баъзе аз онҳо бе тафҳими иттиҳом ва дар қолаби боздошти идорӣ нигоҳ дошта шуда, ҳангоми боздошт ва бозпурсӣ мавриди зарбу латук ва бадрафторӣ қарор мегиранд.
Your Comment