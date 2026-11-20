Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз шабакаи АлҶазира, Ҳайдар ал-Абудӣ, сухангӯи ҳукумати Ироқ эълом кард, ки нахуствазири ин кишвар таъкид кардааст, ки ҳеҷ силоҳе берун аз ихтиёри ҳукумат қарор надорад.
Вай бо ишора ба ҷойгиркунии воҳидҳои ивазкунандаи полис ва «Ҳашди Шаъбӣ» дар минтақаи Ҷарфаннаср гуфт, ки ин раванд ором ва бе мушкил пеш рафтааст.
Сухангӯи ҳукумати Ироқ инчунин изҳор дошт, ки ҳукумати ин кишвар дар масири беҳбуд қарор дорад, зеро ба баъзе масъалаҳои мураккаб муроҷиат мекунад.
Вай таъкид кард, ки ҳокимияти давлат бар тамоми хоки Ироқ татбиқ хоҳад шуд ва нерӯҳои «Ҳашди Шаъбӣ» низ таҳти фармони фармондеҳи кулли нерӯҳои мусаллаҳ фаъолият мекунанд.
Вай идома дод, ки қонуни асосии Ироқ ташкили гурӯҳҳои мусаллаҳ берун аз ихтиёроти ҳукуматро манъ кардааст.
Пештар мақомоти олии амниятии Ироқ дар нишасти хабарӣ ҳангоми эълони кушодани қароргоҳи марказӣ барои назорат ва фармондеҳӣ дар Ҷарфаннаср, оғози ҷойгиркунии воҳидҳои ивазкунандаи полис ва «Ҳашди Шаъбӣ»-ро дар ин минтақа эълом карда буданд.
Your Comment