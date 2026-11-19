Ба гузориши хабаргузории АБНА, генерали бригада Муҳаммад Акраминия, сухангӯи Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон, изҳор дошт: ҳоло душман ҷуръат надорад ба сарҳадҳои кишвар наздик шавад ва дар масофаи беш аз 400 километр аз сарҳадҳо қарор дорад.
Амир Акраминия гуфт: ҷанги таҳмилии сеюм боиси он шуд, ки мо дар идораи гулӯгоҳи Ҳурмуз бозбинӣ кунем ва то замоне ки душман шароити моро напазирад, гулӯгоҳи Ҳурмуз кушода намешавад.
Вай интиқоли 20 миллион барел нафт дар як рӯз аз гулӯгоҳи Ҳурмузро дурӯғ хонда, афзуд: аз шарқ то ғарби гулӯгоҳи Ҳурмуз таҳти назорат ва идораи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон қарор дорад.
Сухангӯи Артиш баён кард: дар қувваҳои ҷангии мо омодагӣ вуҷуд дорад, ки ҳатто пештар аз ду ҷанги қаблӣ ба душмани таҷовузкор ҷавоб диҳем.
Вай афзуд: ба кишварҳои ҳамсоя мегӯям, ки мо бародарони шумо ҳастем ва амрикоиҳо барои шумо амният намеоранд ва барои эҷоди амнияти дохилӣ дар минтақа артиши террористии Амрикоро аз кишварҳои худ берун кунед.
Амир Акраминия гуфт: нест кардани қудрати низомӣ, мушакӣ, ҳастаӣ, тағйири низоми инқилоби исломӣ, тақсими кишвар ва ҷабҳаи муқовимат аз ҳадафҳои душман буд, ки ба ҳеҷ яке аз ҳадафҳои худ нарасид.
Сухангӯи Артиш афзуд: ҳамла ба бузургӣ, тамаддун ва истиқлоли Эрони исломӣ аз муҳимтарин ҳадафҳои душмани амрикоӣ ва сионистӣ дар таҷовуз ба кишвари азизамон буд.
Your Comment