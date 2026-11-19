Ба гузориши хабаргузории АБНА, Исмоил Бағоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар посух ба кӯшишҳои роҳбарони рӯзномаи The New York Times барои асоснок кардани нашри даъвоҳои беасос дар бораи робитаи сарбандҳои Эрон бо иншооти низомӣ дар ҳисоби худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: пас аз واکنش қатъии Эрон ва изҳори нафрати густурдаи афкори умумӣ нисбат ба мақолаи беасоси New York Times, ки мехост робитаи байни сарбандҳои Эрон ва иншооти низомиро талқин кунад, аз ҷониби ин рӯзнома ба мусоҳиба даъват шудам, аммо напазируфтам.
Вай афзуд: The New York Times бо канорагирӣ аз принсипҳои бунёдии рӯзноманигории касбӣ ва пешниҳоди даъвоҳои беасос дар бораи сарбандҳои Эрон, амалан худро дар хидмати таблиғи ривояти таҷовузгароне қарор дод, ки дар ҷанги ғайриқонунӣ алайҳи Эрон беэътиноии комили худро ба ҳуқуқи башардӯстии байналмилалӣ ва ибтидоиитарин принсипҳои ахлоқӣ нишон доданд.
Бағоӣ ишора кард: посухи New York Times ба интиқодҳо ба ҷои узрхоҳии возеҳ ва қабули масъулият чизе ҷуз бозӣ бо калимаҳо ва кӯшиш барои асоснок кардани даъвои аввалия набуд; аммо тағйири тарзи баёни як даъво барои он ҳуҷҷат ва далел тавлид намекунад ва масъулияти он расонаро бартараф намесозад.
Вай таъкид кард: расонае, ки дар ростои манфиатҳои мошини таблиғотии ҷанг амал мекунад, наметавонад ҳамзамон даъвои нигоҳ доштани эътибори рӯзноманигории касбиро дошта бошад ё аз дигарон интизор шавад, ки эътибори гумшудаи онро барқарор кунанд.
Your Comment