Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар мусоҳибаи телевизионӣ ҳангоми шарҳи сафари худ ба Умон афзуд: ман сафари хеле хубе ба Маскат доштам. Дар ин сафар бо ҳамтои умонии худ мулоқоти самарабахш ва инчунин мулоқоти муҳим бо султони Умон анҷом додам.
Вай афзуд: илова бар гуфтугӯҳои муқаррарӣ дар бораи муносибатҳои дуҷониба, таҳаввулоти минтақаро, аз ҷумла таҷовузи Амрико ва талошҳо барои пешгирӣ аз шуълавар шудани дубораи ҷангро муҳокима ва баррасӣ кардем.
Арағчӣ тасреҳ кард: нуқтаи назари мо дар бораи ин масъалаҳо ба нуқтаи назари дӯстони умонии мо наздик аст.
Вазири корҳои хориҷӣ гуфт: инчунин дар бораи нақши дипломатии Умон табодули назар кардем. Умон аввалин кишваре буд, ки дар ин талошҳои дипломатӣ иштирок кард ва мо аз ин бобат аз ин кишвар қадрдонӣ мекунем.
Арағчӣ идома дод: Умон ҳамеша дар дипломатияи минтақавӣ ва ҳалли муноқишаҳо нақши мусбат бозидааст ва ҳоло ҳам ин нақшро идома медиҳад. Мо боварӣ дорем, ки ин талошҳо бояд идома ёбанд.
Вай гуфт: инчунин гуфтугӯи созандае дар бораи эҷоди як чаҳорчӯби нави мустақили амнияти минтақавӣ доштем ва дар тамоми минтақа ин нуқтаи назар беш аз пеш тақвият меёбад, ки амният бояд аз дохили худи минтақа ва бидуни дахолати хориҷӣ таъмин карда шавад.
Арағчӣ идома дод: инчунин нишасти сеҷониба бо вазири корҳои хориҷии Узбекистон баргузор кардем. Бо назардошти он ки Узбекистон дар Осиёи Марказӣ ва Умон дар Халиҷи Форс ҷойгир аст ва Эрон ҳалқаи пайванди байни ин ду минтақа мебошад, дар бораи масъалаи транзит ва пайвастагӣ гуфтугӯ кардем.
Your Comment