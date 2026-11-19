Ба гузориши хабаргузории АБНА, Ғуломҳусейн Ҳусейниниё рӯзи чоршанбе дар нишасти Шӯрои идоракунандаи Созмони байналмилалии меҳнат дар Женева, бо ишора ба ҷинояти мактаби «Шаҷараи Таййиба»-и Минаб ва кушта шудани наздик ба 400 кӯдак дар ҷараёни таҷовузи низомии охирин алайҳи Эрон, хостори таваҷҷуҳи махсуси ин созмон ба вазъи кӯдакони осебдида аз муноқишаҳои мусаллаҳона шуд.
Вай ки дар ҷараёни баррасии мавзӯи пайгирии конференсияи шашуми ҷаҳонии решакан кардани кори кӯдакон сухан мегуфт, изҳор дошт: ҷомеаи ҷаҳонӣ барои мубориза бо кори кӯдакон гирд омадааст, то ҳар кӯдак ба ҷои кор кардан, дар синфҳои дарсӣ ҳозир шавад.
Намояндаи Эрон афзуд: «Имрӯз аз шумо мехоҳам дар бораи кӯдаконе андеша кунед, ки маҳз дар ҷое буданд, ки бояд мебуданд, паси мизи мактаб ва дар ҳоли баҳрамандӣ аз ҳуқуқи таҳсил.»
Ҳусейниниё бо ишора ба он ки баъзе аз қурбониёни ҷинояти Минаб ҳамагӣ ҳафт сол доштанд, гуфт: «Ин синну сол аст, ки кӯдак ҳанӯз хонаҳоеро бо офтоби дурахшон дар болои онҳо мекашад ва бовари содааш ин аст, ки бузургсолони ҷаҳон ӯро ҳимоят хоҳанд кард.»
Вай инчунин ба кушта шудани кӯдакон дар ҳамла ба як толори варзишӣ дар шаҳри Ламерд ишора кард ва афзуд, ки мувофиқи омори расмӣ, наздик ба 400 кӯдак дар ҷараёни таҷовузи ғайриқонунии охирин алайҳи Эрон ҷони худро аз даст додаанд.
Намояндаи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар идома бо ишора ба вазъи фалокатбори кӯдакон дар Навори Ғазза изҳор дошт, ки мувофиқи омори мақомоти тандурустии ин минтақа ва гузоришҳои Созмони Милали Муттаҳид, дар се соли гузашта беш аз 20 ҳазор кӯдак дар Ғазза кушта шудаанд.
Вай таъкид кард, ки ин рақамҳо танҳо омор нестанд, балки ифодагари зиндагиҳои кӯтоҳшуда, ояндаҳои гумшуда ва хонаводаҳое ҳастанд, ки дар мотами азизони худ нишастаанд.
Your Comment