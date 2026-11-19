Ба гузориши хабаргузории АБНА, сафорати кишвари мо дар Лондон дар ҳисоби худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба муносибати Рӯзи ҷаҳонии кӯдак навишт: «Кӯдакӣ ҳуқуқ аст ва набояд қурбони ҷанг шавад.»
Дар ин паём омадааст: «Барои духтарони Минаб, ки зиндагиашон бо мушакҳои амрикоӣ нопурра монд. Барои кӯдакони Ламерд, ки бозии волейболи онҳо ба охирин бозии зиндагиашон табдил ёфт.»
Сафорати Эрон инчунин ёди Заҳро Гулпоягонӣ, кӯдаки 14-моҳаро гиромӣ дошт, ки дар паҳлӯи бобояш, роҳбари шаҳиди Эрон, ҷон бохт.
Дар бахши дигари ин паём ба вазъи кӯдакони Ғазза ишора шудааст, ки пас аз ҷон ба саломат бурдан аз бомбаборонҳои режими сионистӣ, ҳоло бо хунукии ҳаво, боришот ва обгиршавии хаймаҳои ҷои истиқомати худ даст ва панҷа мезананд.
Сафорати Эрон дар идома аз кӯдаконе ёд кардааст, ки бар асари истифодаи режими Саддом аз силоҳҳои кимиёвии таъминкардаи Олмон заҳролуд шуданд.
Намояндагии дипломатии кишвари мо дар поён бо адои эҳтиром ба ҳамаи кӯдаконе, ки орзуҳояшон зери харобаҳои ҷанг дафн шудаанд, бори дигар бар зарурати ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон барои баҳрамандӣ аз зиндагӣ ва кӯдакӣ дар амният таъкид кард.
Your Comment