Ба гузориши хабаргузории Меҳр, Ғуломҳусейн Дарзӣ, сафир ва кордори Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид, пеш аз овоздиҳӣ дар бораи лоиҳаи қатънома бо унвони «Вазъи ҳуқуқи башар дар Ҷумҳурии Исломии Эрон» суханронӣ кард.
Вай гуфт: Ҷумҳурии Исломии Эрон дар тӯли як соли гузашта бо як маъракаи ҳамоҳангшуда, аз ҷумла ҳамлаҳои низомӣ, кӯшишҳо барои таҳрики нооромиҳои дохилӣ ва мусодираи онҳо дар ростои ҳадафҳои мушаххас, татбиқи тадбирҳои қатъии якҷониба ва ташдиди фишорҳои иқтисодӣ рӯбарӯ шудааст.
Мақомоти амрикоӣ худашон кӯшишҳоро барои эҷоди шароити ноустуворӣ ва пайгирии ҳадафи сарнагун кардани низоми сиёсии Эрон эътироф кардаанд. Эътирозҳои осоштиҳои иқтисодӣ бо дахолати ошкори омилҳои хориҷӣ сӯиистифода шуда ва ба хушунат кашида шуданд. Дар тамоми ин муддат, таҳдидҳои асосии хориҷӣ алайҳи ҳуқуқи ҳаёт ва амнияти мардуми Эрон аз беруни сарҳадҳои кишвар сарчашма мегирифтанд.
Ин лоиҳаи қатънома тамоми ин таҳдидҳоро пурра нодида мегирад; ҷон бохтани донишомӯзони эронӣ ва дигар ғайринизомиёнро нодида мегирад; осори таҳримҳои якҷонибаро нодида мегирад! Ба ҷои ин, танҳо даъвоҳои тасдиқнашудаеро такрор мекунад, ки аз ҷониби механизмҳои бидуни ризоияти давлати дахлдор эҷодшуда пешниҳод шудаанд.
Your Comment