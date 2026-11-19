Ба гузориши хабаргузории АБНА, Вазорати корҳои хориҷии кишвари мо дар баёния таъкид кард: истифодаи Амрико аз хоки кишварҳои минтақа мисоли таҷовуз аст ва Эронро пурра иҷозатдодашуда ва ҳаққосиб ба дифоъ мекунад.
Дар ин баёния омадааст:
Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон амалҳои таҷовузкоронаи артиши террористии Амрикоро алайҳи нуқтаҳое аз кишвари мо дар соҳилҳои ҷанубӣ дар тӯли чанд рӯзи гузашта ба шиддат маҳкум мекунад. Дар посух ба ин амалҳои таҷовузкорона, қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар чаҳорчӯби ҳаққи зотии дифои машрӯъ ва дар ростои ҳифзи ҳокимияти миллӣ ва тамомияти арзии кишвар, системаҳои мудофиаи ҳавоии Патриот ва платформаҳои партоби тайёраҳои бесарнишин ва мушакҳои артиши Амрикоро дар ду пойгоҳи онҳо дар минтақа, ки манбаъ ва пуштибони амалиёти таҷовузкорона алайҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон буданд, мавриди зарбаҳои мудофиавӣ ва кӯбандаи худ қарор доданд.
Your Comment