Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Масира, манбаъҳои фаластинӣ аз ҳуҷуми 115 шаҳрнишини сионистӣ ба Масҷидул-Ақсо аз тарафи Бобул-Мағриба ва иқдомоти таҳрикона ва баргузории маросими талмудӣ аз ҷониби онҳо дар сояи тадбирҳои шадид аз ҷониби полиси душмани сионистӣ хабар доданд.
Ин манбаъҳо ба маҳдудиятҳои шадиди татбиқшуда аз ҷониби низомиёни ишғолгар дар атрофи Масҷидул-Ақсо ва бахши қадими Қудси ишғолшуда, аз ҷумла эҷоди монеъҳои оҳанин дар вурудгоҳҳои ин макони муқаддас ва монеъ шудан аз вуруди намозгузорони фаластинӣ ишора карданд.
Ҳамзамон волии Қудси ишғолшуда аз ҳаракатҳои гурӯҳҳои бо номи «Ҳайкал» хабар дод.
Ин дар ҳолест, ки сионистҳо ба دنبال ҳуҷуми густурда дар иди бо номи Ҳанукаи ибронӣ дар фосилаи чорум то дувоздаҳуми декабри оянда ҳастанд.
Your Comment