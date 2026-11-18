Ба гузориши хабаргузории Абно, амир генерал-майор «Амир Ҳотамӣ» фармондеҳи кулли артиш аз намоишгоҳи барномаҳо ва фаъолиятҳои шохиси Бунёди ҳифзи осор ва нашри арзишҳои дифои муқаддас ва муқовимат дар дифои муқаддаси дуюм ва сеюм боздид кард.
Генерал-майор Ҳотамӣ дар ҳошияи ин боздид, ҳамзамон аз маҷмӯи Бунёди ҳифзи осор ва нашри арзишҳои дифои муқаддас ва муқовимат қадрдонӣ карда, дар суханронӣ изҳор дошт: Бунёд иқдомоти арзишмандро барои сабт, забт, ҳифз ва қобили истифода гардонидани ҳуҷҷату асноди марбут ба дифои муқаддаси якум, дуюм ва сеюм анҷом додааст.
Фармондеҳи кулли артиш дар идома бо ишора ба таҳаввулоти минтақа гуфт: мардуми азизи Эрон дар давраи баъд аз инқилоби исломӣ ҳар боре, ки бо таҷовузи душман рӯбарӯ шуданд, бо қувват ва истодагӣ бо он муқобила карданд ва ҳар бор тавонистанд душманро ноком гузоранд.
Ӯ афзуд: имрӯз ҳам бо таваҷҷуҳ ба шароити мавҷуда ва ин ки душман нерӯҳои худро омода мекунад ва киштии ҳавопаймои навро ба минтақа ворид кардааст, мо бо ҳушёрӣ ва дақиқат ҳаракатҳои душманро риоят мекунем ва лаҳзаеро барои омодагӣ аз даст намедиҳем.
Фармондеҳи кулли артиш изҳор дошт: дар ҳамаи нерӯҳои артиши Ҷумҳурии исломии Эрон, хоҳ заминӣ, хоҳ баҳрӣ, дифои ҳавоӣ ва ҳавоӣ, ҳамагон бо дақиқат ҳамзамон бо риояти душман, омодагиҳои худро лаҳза ба лаҳза баланд мебардоранд.
Ӯ бо баён ин ки душман пештар хато кард ва бо ҳамла ба Эрон дар манқаза гирифтор ва ба ноумедӣ дучор шуд, таъкид кард: бо таваҷҷуҳ ба авомире, ки Фармондеҳи муаззами кулли қувво ба фармондеҳони аршади нерӯҳои мусаллаҳ иблоғ карданд, имрӯз омодагиҳои зарурӣ ба даст оварда шудааст ва агар душман бори дигар даст ба иқдоме занад, бе тардид кӯбандатар, шадидтар ва бидуни маҳдудияти ҷуғрофӣ бо ӯ ва ҳимоятгаронаш муқобила хоҳад шуд.
Генерал-майор Ҳотамӣ гуфт: умедворем, ки душман гирифтори хатои ҳисобӣ нашавад, аммо агар чунин рӯй диҳад, дарсе хоҳад гирифт, ки ибрати ҳамагон хоҳад шуд.
Your Comment