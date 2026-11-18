Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Reuters, Брет Эриксон таҳлилгари иқтисодии амрикоӣ таъкид кард, ки рӯзномаи New York Times бояд мақолаи нашршуда дар 16 ноябр алайҳи садҳои обии Эронро ҳазф кунад.
Ӯ тасреҳ кард, ки муаллифони ин мақола ба дунболи заминасозӣ дар байни афкори умумӣ дар бораи қарор гирифтани садҳо ва таъсисоти обии Эрон дар гурӯҳи зерсохтҳои дорои корбурдҳои дугона ҳастанд.
Эриксон афзуд, ки чунин иқдомот метавонад баҳонае барои тавҷеҳи ҳамлаи Амрико ба ин таъсисот бар асоси ҳуқуқи байналмилал бошад. Тамоми коршиносоне, ки дар ин мақола ба онҳо истинод шудааст, пас аз нашри гузориш бо содир кардани мавзеъҳои ошкоро аз тарзи пардохтан ба мавзӯъ ва натиҷагириҳои он интиқод кардаанд.
Ӯ таъкид кард, ки кӯшиш барои омодасозии афкори умумӣ барои пазириши ҷиноятҳои ҷангӣ, бидуни арзаи шавоҳиди қатъӣ ва дар шароите, ки коршиносони истинодшуда дар ҳамон гузориш фавран пас аз нашр аз он интиқод мекунанд, нишондиҳандаи феъли ошкорои носадоқат ва ахлоқи касбӣ аст.
Your Comment