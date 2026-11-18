Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ан-Нашра, Бенямин Нетаняҳу нахуствазири режими сионистӣ дар вокуниш ба интихоби Метан Каҳана ҳамчун раиси нави Кнессет, ин иқдомро «нанги абадӣ» тавсиф кард ва гуфт: раиси Кнессет ба сурати якҷониба ва бо орои ҳимоятгарони терроризм интихоб шуд. Ин воқеа нанге дар таърихи Кнессет аст.
Дар ҳоле ки пас аз шикастҳои такрории режими сионистӣ дар ҷабҳаҳои мухталифи ҷанг, афкори умумии ин режим дар интихоботи Кнессет шикасти сахтеро ба Нетаняҳу ворид карданд, Нетаняҳу ҳанӯз аз ташкили ҳукумати ваҳдат ба раёсати худ дам зада ва иддао кард, ки сокинони сарзаминҳои ишғолшуда бо вогузории идораи режим ба касоне, ки ба суруди он беэҳтиромӣ мекунанд, мухолифанд ва хостори ваҳдат ҳастанд.
Нетаняҳу инчунин қайд кард: Гадӣ Айзенкот, раиси ҳизби «Йешар» ва маъмури ташкили коbinаи оянда, Нафталӣ Бенет, раиси ҳизби «Боҳам», ва Авигдор Либерман, раиси ҳизби «Исроил хонаи мо», ба ҷои ваҳдати миллӣ, ҳузур дар канори ҳимоятгарони терроризмро интихоб карданд.
Кнессети режими сионистӣ дирӯз сешанбе, Метан Каҳана, номзади ҳизби «Йешар»-ро бо ҳимояти намояндагони араб ва бо касби аксарияти 66 оро аз маҷмӯи 120 намоянда, ҳамчун раиси нави худ интихоб кард. Ӯ ҷонишини Амир Оҳана аз ҳизби Ликуд шуд.
Your Comment