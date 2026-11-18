Ба гузориши хабаргузории Абно, шайх Нозим ас-Саидӣ раиси шӯрои иҷроияи ҷунбиши Нуҷабои Ироқ таъкид кард: бо дилҳое пур аз имон ба қазо ва қадари илоҳӣ, фавти марҷаи олиқадр ҳазрати оятуллоҳи бузург шайх Ҳусейн Воҳид Хуросонӣ (қуддиса сирраҳу) ро ба ҳазрати имом замон (аҷҷалаллоҳу таъоло фараҷаҳу), марҷаъони бузург, ҳавзаҳои илмӣ, хонаводаи мукаррам, шогирдон ва дӯстдорони он фақид ва умуми мӯъминон таслият арз мекунем.
Ӯ афзуд: он олими фақид умри худро вақф ба хидмат ба маъорифи аҳли байт (а) кард ва дар тадрис, пажӯҳиш, таълиф ва тарбияти наслҳое аз уламо ва фузалои ҳавза нақши барҷаста дошт. Ҳамчунин дар дифоъ аз мактаби аҳли байт, эҳёи шаъоир ва хидмат ба мӯъминон ва ятимон ҳузури муассир дошт.
Ас-Саидӣ таъкид кард: фавти ӯ зоиае бузург барои ҳавзаҳои илмӣ ва уммати исломӣ аст. Осори илмӣ ва маънавии ин марҷаи олиқадр дар ёд ва ҷони шогирдон ва дӯстдорониш пойдор хоҳад монд.
Your Comment