Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Reuters, вазири умури хориҷии Австралия эълом кард, ки ҳукумати ин кишвар се шаҳракнишини сионистӣ ва чаҳор ниҳоди марбут ба шаҳракнишинӣ дар каронаи ғарбиро таҳрим кардааст.
Вазорати умури хориҷии Австралия низ таъкид кард, ки ин таҳримҳо шомили афрод ва ниҳодҳоест, ки дар хушунат алайҳи фаластиниён ва густариши шаҳракҳои ғайриқонунӣ дар каронаи ғарбӣ нақш доштаанд.
Афроди таҳримшуда шомили Даниэла Вайс, Итмар Йеҳуда Левӣ ва Элиав Либӣ ҳастанд. Созмонҳои Амана, Наҳала ва Ҳашомер Йош ва ширкати Эял Ҳари Йеҳуда низ дар феҳристи таҳримҳо қарор гирифтаанд.
Иқдомоти Австралия шомили мусодираи дороиҳо ва манъи арзаи хидматоти молӣ ба афрод ва ниҳодҳои таҳримшуда аст. Ҳамчунин афроди машмули таҳрим иҷозаи вуруд ба Австралияро нахоҳанд дошт.
Вазири умури хориҷии Австралия ҳамчунин таъкид кард, ки ин бори аввал аст, ки ҳукумати ин кишвар як ширкати сохтмониро, ки дар шаҳракнишинии режими сионистӣ фаъол аст, таҳрим мекунад.
Your Comment