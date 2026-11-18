Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Reuters, Марко Рубио вазири умури хориҷии Амрико дар суханони худ бо ишора ба паҳншавии гузоришҳо дар бораи эҳтимоли барномарезӣ аз ҷониби Эрон барои ҳамла ба Вашингтон бо истифода аз бомби касрӣ ё силоҳи кимиёӣ иқрор кард, ки ҳеҷ нишонае аз таҳдиди қарибулвуқӯъ алайҳи пойтахти Амрико вуҷуд надорад.
Ӯ гуфт, ки дастгоҳҳои иттилоотии Амрико ҳар рӯз таҳдидҳои эҳтимолиро алайҳи ин кишвар баррасӣ мекунанд, аммо бештари ин гузоришҳо мӯътабар нестанд ва бояд пеш аз ҳар гуна натиҷагирӣ баррасӣ шаванд.
Вазири умури хориҷии Амрико афзуд, ки Вашингтон ҳанӯз таҳдидҳои иддаоиро аз ҷониби Эрон ва гурӯҳҳои дигар ҷиддӣ мегирад.
Рубио инчунин аз ошкорсозии иттилооти махфӣ аз ҷониби баъзе манобеи иттилоотӣ барои расонаҳо интиқод кард ва гуфт, наметавонад дар бораи тафсилоти гузориши нашршуда аз ҷониби CNN изҳори назар кунад.
Пештар Муҳаммадбоқир Қолибоф раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ бо ишора ба дурӯғҳои ахири расонаҳои амрикоӣ алайҳи Эрон бо меҳвари CNN ва рӯзномаи New York Times бо нашри пост дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: ҳамон амалиётҳои фиреб (парчами дурӯғ) ва ҳамон ҷангталабиҳои ҳамешагӣ, танҳо бо логоҳои нав!
Ӯ афзуд: эътибори ҷаноби рости ба хати охир расида ва дигар харидор надорад; ба ҳамин далел, амалиёти равонӣ ва паёмрасонӣ ба самти «New York Times» ва «CNN» тағйири масир додааст.
Раиси Маҷлиси Шӯрои исломӣ қайд кард: ин раванд бо тасдиқи Ларрӣ Эллисон пеш меравад. Тасаллут ва қабзаи расонаҳо бо тамоми қувва дар ҷараён аст.
Қобили зикр аст, ки Ларрӣ Эллисон бузургтарин ҳимоятгари молии хусусии артиши ҷинояткори Исроил ва шахсияти шохисратарини хонаводаи Эллисон ҳамчун моликони нави шабакаи CNN аст.
Your Comment