Ба гузориши хабаргузории Абно, рӯзномаи Wall Street Journal хабар дод, ки Ҳанг Као номзади вазорати нерӯи баҳрии Амрико дар ҷаласаи баррасии салоҳияти худ дар Сенат бо пурсишҳо ва интиқодоти намояндагони ҳар ду ҳизб дар бораи паёмадҳои ҷанг бо Эрон ба қудрати низомии нерӯи баҳрӣ, коҳиши захираҳои силоҳ ва вазъияти маишӣ ва равонӣи маллоҳон рӯбарӯ шуд.
Као тасдиқ кард, ки нерӯи баҳрии Амрико ба сабаби камбуди муҳимоот баъзе мушакҳои Томаҳавки мӯҳлаташон гузаштаро пас аз тағйири рамзи вазъият барои истифодаи дубора омода кард.
Сенаторон инчунин дар бораи гузоришҳои марбут ба ҳашт мавриди ақдамони худкушӣ дар киштии ҳавопаймои Абраҳам Линколн, камбуди маводи ғизоӣ ва имконоти беҳдоштии маллоҳон ва тӯлонӣ шудани мأмуриятҳои баҳрӣ пурсиш карданд.
Као инчунин ошкор кард, ки фармондеҳ ва ду мақоми аршади дигари зердарии USS Dakota Janubӣ пас аз як ҳодиса дар моҳи сентябр барканор шудаанд ва ӯ дар ин бора Конгрессро огоҳ накардааст.
Your Comment