Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз RT, натоиҷи назарсанҷии анҷомдодаи муассисаи Forsa нишон медиҳад, ки 86 дарсади олмониҳо аз кори ҳукумати Фридрих Мертс садри аъзами ин кишвар норозӣ ҳастанд. Ин рақам пасттарин сатҳи ризояти сабтшуда аз замони ташкили ҳукумати ӯ ба шумор меравад.
Бар асоси ин гузориш, танҳо 12 дарсади ширкаткунандагон аз кори ҳукумати Олмон розӣ ҳастанд. Ҳатто дар байни ҳаводорони ҳизбҳои эътилофи ҳоким низ норозигии густурда дида мешавад, ба тавре ки 72 дарсади тарафдорони Иттиҳоди демократи масеҳӣ ва Иттиҳодияи сотсиал-масеҳӣ ва 77 дарсади ҳаводорони Ҳизби сотсиал-демократ аз кори ҳукумат изҳори норозӣ кардаанд. Ҳамчунин 63 дарсад гуфтаанд, ки ихтилофоти дохилии эътилофи ҳоким он қадар хастакунанда шудааст, ки дигар ҷузъиёти онро пайгирӣ намекунанд.
Бар асоси ин назарсанҷӣ, 62 дарсади ширкаткунандагон Фридрих Мертсро дорои шахсияти заиф медонанд ва нисфи ширкаткунандагон низ бар ин боваранд, ки эътилофи ҳоким қобилияти идораи кишварро надорад.
Your Comment