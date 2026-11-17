Ба гузориши хабаргузории Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, дар посух ба изҳороти масъулони амрикоӣ, ки «барои касоне, ки шамшер дар даст доранд, аз қонун сухан нагӯед», дар ҳисоби корбарии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: ҷаҳон пештар ба хотири беэътиноӣ ба ин мантиқ ба вазъи фалокатбор гирифтор шудааст; Ҳитлер пас аз оташсӯзии Рейхстаг ба номи амнияти миллӣ вазъияти фавқулодда эълон кард ва бо таваққуфи ҳуқуқҳои асосӣ роҳро барои барқароршавии диктатура кушод. Ҳитлер қонунро якбора инкор накард; аввал ба номи зарурат онро аз дарун холӣ кард.
Вай идома дод: имрӯз низ вақте ҷанг алайҳи Эрон бо даъвоҳои ахлоқӣ ва амниятӣ асоснок карда мешавад, аммо ҳамон қудрат худашро аз ҷавобгарии ҳуқуқӣ истисно мекунад, ҷомеаи ҷаҳонӣ набояд худро дар амният бинад. Агар Амрико бар ин бовар бошад, ки ба хотири дар даст доштан шамшер набояд ба қонун итоат кунад, ҷомеаи ҷаҳонӣ чӣ гуна байни ин мантиқ ва мантиқи ДОИШ фарқ мегузорад?
Бақоӣ афзуд: низоми байналмилалӣ маҳз дар лаҳзае фурӯ мерезад, ки қудратмандон барои худ ҳуқуқе қоил мешаванд, ки барои дигарон ба расмият намешиносанд.
Вай ишора кард, ки Ҷеймс Мэдисон, яке аз падарони бунёдгузори Амрико, дар маҷмӯаи мақолаҳои Федералист (шумораи 51) навиштааст: «Аввал бояд ҳукуматро қодир сохт, ки бар мардум ҳукумат кунад ва сипас онро водор кард, ки худро нисбат ба худ эҳтиёт кунад.» Миллати Амрико бояд аз ин суханони Рубио эҳсоси хатари шадид кунад, зеро қудрате, ки наметавонад худро нисбат ба худ эҳтиёт кунад, дер ё зуд озодии дигаронро пахш хоҳад кард.
Your Comment