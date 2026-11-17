Ба гузориши хабаргузории Абна, «Ғуломҳусейн Дарзӣ» сафир ва намояндаи Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид ҳушдор дод: бағоят нигаронкунанда аст, ки баъзе кишварҳое, ки даъвоҳои беасос алайҳи барномаи ядроии сулҳомези кишвари мо мекунанд ва хоҳони ҳамкорӣ бо Агентии байналмилалии энергияи атомӣ ҳастанд, ҳатто аз маҳкум кардани амалҳои таҷовузкоронаи бесобиқа алайҳи Эрон худдорӣ мекунанд.
Сафир ва кордори Ҷумҳурии Исломии Эрон бегоҳи душанбе ба вақти маҳаллӣ дар ҳафтумин ҷаласаи Конфронси эҷоди минтақаи озод аз силоҳҳои ядроӣ ва дигар силоҳҳои қатли ом дар Ховари Миёна дар Ню-Йорк афзуд: чунин стандартҳои дугонаи ошкор эътибори ин конфронс ва принсипҳоеро, ки вай вазифадор ба риояи онҳост, ҷиддан заиф мекунад.
Your Comment