Ба гузориши равобити умумии Вазорати корҳои хориҷӣ, ин вазорат дар вокуниш ба содир шудани ҳукмҳои золимона алайҳи гурӯҳе аз уламо ва шаҳрвандони Баҳрайн баёнияе содир кард. Дар ин баёния, содир шудани ҳукмҳои ҳабси абад ва тӯлонӣ ва мусодираи амволи уламои динӣ дар фосилаи кӯтоҳ пас аз изҳороти сарфи назари вазири корҳои хориҷии Амрико алайҳи уламои шиа, нишонаи пайравӣ кардани ҳокими Баҳрайн аз фитнаангезии мазҳабии ҳайати ҳокими Амрико дониста шудааст.
Вазорати корҳои хориҷии Эрон таъкид кард: бешубҳа баргузории додгоҳҳои намоишӣ ва истифода аз пӯшиши қазоӣ барои ҷазои дастаҷамъии уламо ва мардуми оддии Баҳрайн, ба ҳеҷ ваҷҳ наметавонад моҳияти зиддибашарии ин амал ва мухолифати онро бо принсипҳо ва меъёрҳои бунёдии ҳуқуқи башар пинҳон кунад.
Дар бахши дигари ин баёния, пешниҳоди айбҳои комилан беасос ва бепоя, аз ҷумла робита бо Эрон, ҳамчун асоси таъқиби ҷиноии шаҳрвандони Баҳрайн ва маҳкум кардани дастаҷамъии онҳо ба ҳабсҳои тӯлонӣ, нишонаи равшани сӯиистифодаи ҳокими Баҳрайн аз ниҳоди қазоӣ барои саркӯби ҳар гуна ҳуқуқхоҳӣ унвон шудааст. Вазорати корҳои хориҷӣ тасреҳ кард, ки ин амал боиси беэътибории низоми қазоии Баҳрайн, ботил шудани ҳукмҳои содиршуда ва шадид шудани таҳдиди ғайриқонунӣ ва қобили қабул набудани табақаи ҳокими ин кишвар хоҳад шуд.
Вазорати корҳои хориҷӣ дар анҷом, дар ҳоле ки даъвоҳои беасоси пешниҳодшуда алайҳи Эронро қатъан рад кард, ҳокими Баҳрайнро ба қатъ кардани саркӯби мардум ва уламои динӣ ва риояи ҳуқуқҳои башарӣ ва шаҳрвандии онҳо мувофиқи меъёрҳои ҳуқуқи башар ва таълимоти исломӣ даъват кард ва хотиррасон кард, ки сиёсати саркӯб ва тарсондан ба ҳеҷ ваҷҳ наметавонад мардуми Баҳрайнро аз пайгирии талабҳои қонунии худ боздорад.
Your Comment