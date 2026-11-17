Ба гузориши хабаргузории Абна, равобити умумии Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар иттилоияе аз идомаи шикасти таҷҳизоти пешрафтаи СЕНТКОМ дар муқобили ҷанги электронии СИП хабар дод.
Матни ин иттилоия ба шарҳи зерин аст:
Дақиқаҳо пеш, дар идомаи амалиётҳои муваффақи размандагони Сипоҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ алайҳи таҷҳизоти артиши Амрико, як фарванди дигари паҳподи MQM-170-и ин кишвар, дар ҷараёни амалиёти дақиқ ва муваффақи ҷанги электронӣ аз ҷониби мутахассисони Нерӯи Ҳавоӣ ва Фазоии СИП, дар осмони ҷануби Қишм таҳти назорат қарор гирифт ва ба таври комилан солим бар замин нишонда шуд.
Бо шикори ин парранда, шумораи паҳподҳои MQM-170-и ба ғанимат гирифташуда ба 9 фарванд расид. Идомаи нестшавӣ ва ба ғанимат гирифтани таҷҳизоти пешрафтаи амрикоӣ гӯёи он аст, ки омори хисоротҳои СЕНТКОМ чунон афзоиш ёфтааст, ки зоҳиран шумориши он низ аз дасти фармондеҳони ин ситод хориҷ шудааст.
Афсарони ҷавон ва нахубгони Нерӯи Ҳавоӣ ва Фазоии СИП, бо такя ба дониши бумӣ ва ибтикор дар арсаи ҷанги электронӣ, бори дигар нишон доданд, ки бартарии технологӣ иддаоишудаи Амрико кафолати масӯнияти таҷҳизоти низомии ин кишвар нест.
Осмони Эрон арсаи озмоиш ва хатои таҷовузгарон нахоҳад буд ва амрикоиён бояд бидонанд, ки ҳар гуна таҳарруки хусумонат бо посухи муқтадиронаи мудофиони кишвар рӯ ба рӯ хоҳад шуд.
Your Comment