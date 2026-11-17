Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз шабакаи Алҷазира, Ҷей Ди Вэнс, ноибпрезиденти Амрико дар гуфтугӯ бо шабакаи Фокс Нюс изҳор кард, ки ба назар мерасад баъзе тарафҳо хоҳони идомаи ҷанг алайҳи Эрон бидуни ҳеҷ гуна маҳдудияти вақт ҳастанд.
Вай афзуд: Президент Трамп чанд вариантро дар ихтиёр дорад, ки яке аз онҳо эълони поёни амалиёти низомӣ алайҳи Эрон аст.
Ноибпрезиденти Амрико бо таъкид бар зарурати муайян кардани қадамҳои зарурӣ барои расидан ба ҳалли ниҳоӣ ва хотима додан ба даргириҳо гуфт: Трамп метавонад фишорҳои низомӣ ва дипломатиро бар Эрон афзоиш диҳад ва ба эътиқоди вай, президенти Амрико ҳоло ин вариантро баррасӣ мекунад.
Вэнс дар поён таъкид кард: Иҷозат намедиҳем, ки ҷанг алайҳи Эрон ба ӯҳдадорие табдил ёбад, ки 10 ё 15 сол ва ҳатто ду сол тӯл кашад.
Your Comment