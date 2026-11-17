Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз Ройтерс, натиҷаҳои назарсанҷии ин хабаргузорӣ ҳамроҳ бо Ипсос нишон медиҳанд, ки сатҳи маҳбубияти Доналд Трамп, президенти Амрико ҳанӯз тақрибан 32 фоиз ва ба сатҳи пасттарини давраи президентии ӯ наздик аст.
Маҳбубияти Трамп дар назарсанҷии миёнаи ноябр ба 31 фоиз расида буд, ки пасттарин сатҳи ҳимоят аз ӯ дар давраи президентии ӯст.
Маҳбубияти Трамп дар соли 2026 ба таври шадид коҳиш ёфтааст, зеро ҷанги таҷовузкоронаи Амрико алайҳи Эрон нархи сӯзишвориро ба таври чашмгир боло бурда ва ба вазъи молии амрикоиҳо зарар расонидааст. Ин буҳрони иқтисодӣ боиси он шуд, ки ҷумҳурихоҳон дар интихоботи миёнамуҳлати 3 ноябр назорати Конгрессро аз даст диҳанд.
Бар асоси ёфтаҳои ин назарсанҷӣ, танҳо 31 фоизи амрикоиҳо аз ҷанг алайҳи Эрон ҳимоят мекунанд.
Ҳамчунин шумораи касоне, ки нисбат ба Чак Шумер, роҳбари демократҳо дар Сенат дидгоҳи манфӣ доранд, аз шумораи дорандагони дидгоҳи мусбат бештар аст.
Тақрибан 34 фоизи посухдиҳандагоне, ки худро демократ муаррифӣ карданд, нигоҳи мусбат ба Шумер доштанд, аммо наздик ба 43 фоиз нигоҳи манфӣ доштанд ва 22 фоиз гуфтанд, ки то ҳол номи ӯро нашунидаанд.
Дар муқобил, Ҳаким Ҷеффрис, роҳбари демократҳо дар Маҷлиси намояндагони Амрико, дар байни ҳамҳизбҳои худ истиқболи бештарро таҷриба мекунад.
Дар ҳамин ҳол, Крис Ван Ҳоллен, сенатори демократи иёлати Мэриленд ба рақиби асосии Шумер барои роҳбарии демократҳо дар Сенат табдил ёфтааст.
Your Comment