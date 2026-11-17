Ба гузориши хабаргузории Абна ба нақл аз шабакаи Алҷазира, Эндӣ Бёрнем, нахуствазири Британияи Кабир эълон кард, ки кишвари ӯ бо ҳукумати нави Исроил ҳамкорӣ хоҳад кард, ба шарти он ки хушунатҳо қатъ шаванд, раванди сохтмони шаҳракҳои сионистӣ анҷом ёбад ва кумакҳои башардӯстона ба Навори Ғазза ворид шаванд.
Вай инчунин бо ишора ба таҳаввулоти минтақавӣ таъкид кард, ки Лондон аз кӯшишҳои миёнаравон барои расидан ба созишномае бо ҳадафи хотима додан ба ҷанг, боз кардани Тангаи Ҳурмуз ва пешгирӣ аз он чизе, ки вай «дастрасӣ ёфтани Эрон ба силоҳи ядроӣ» иддао кард, ҳимоят мекунад.
Режими ишғолгар моҳи сентябр (шаҳривар/меҳр) соли ҷорӣ консулгарии Британияи Кабирро дар шарқи шаҳри Қудс баст.
Ин амал пас аз қарори Лондон дар бораи манъи воридоти коло ва маҳсулоти шаҳркнишинҳои исроилӣ сурат гирифт.
Your Comment