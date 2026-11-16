Ба гузориши хабаргузории АБНА, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири корҳои хориҷии кишвари мо, дар ҳисоби худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ, бо тамасхур ба вазири ҷанги Амрико Ҳегсет навишт: «Бо мардоне, ки шамшер дар даст доранд, дар бораи қонунҳо сухан нагӯед»; ин ҷумларо як сардори румӣ ба забон овард, ки охирин лашкаркашии ӯ, бо вуҷуди бартарии шумораи нерӯҳояш, ба шикасти сахт анҷомид. Ӯ пас аз гурез аз майдони набард сар бурида шуд.
Вай афзуд: Панд гиред: оне, ки гузаштаро ба ёд оварда наметавонанд, маҳкум ба такрори он ҳастанд.
Your Comment