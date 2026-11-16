Ба гузориши хабаргузории АБНА, Козим Ғарибободӣ, муовини вазири корҳои хориҷӣ оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ, бо ҳузур дар барномаи «Гуфтугӯи вижаи хабарӣ» ба саволҳо дар бораи охирин таҳаввулот дар соҳаи сиёсати хориҷии кишвар посух дод.
Ғарибободӣ дар ибтидои ин нишасти хабарӣ, бо ишора ба он ки Амрико кишвари аҳдшикан аст, гуфт: Амрико ҳадди ақал се маротиба дар тӯли як солу ним ин аҳдшикании худро нишон додааст. Ин ҳолатҳо нишон медиҳанд, ки дар мизи дипломатия ба Амрико эътимод кардан мумкин нест. Аввал, ҷанги 12-рӯзаро шоҳид будем; дар ҳоле ки пеш аз он музокирот идома доштанд. Сипас ҷанги 40-рӯза рух дод, ки он низ дар шароите рух дод, ки музокирот идома доштанд. Ҳолати сеюм низ музокироти Исломобод ва тафоҳуми ҳосилшуда аз он буд, ки ҳатто агар ин тафоҳумро басташуда ҳисоб кунем, ҳадди аксар ду ҳафта давом кард.
Your Comment