Ба гузориши хабаргузории АБНА, сомонаи Брайт Барт бо истинод ба президенти Ироқ Низор Амидӣ гузориш дод: Бағдод омода аст барои даст овардан ба созиши сулҳ байни Эрон ва Амрико кӯмак кунад.
Ӯ афзуд: Мо ҳамеша дар ҷараёни гуфтугӯҳо ва ройзаниҳо дар бораи музокирот байни Эрон ва Амрико ҳастем ва то ҳадди имкон барои таҳқиқи сулҳ байни онҳо кӯмак мекунем.
Амидӣ баён кард: Аз Доналд Трамп, президенти Амрико, хоҳиш мекунам ба он чизе, ки дар ибтидои президентии худ ба миён гузошт, яъне хотима додан ба ҳамаи ҷангҳо, хоҳ байни Украина ва Русия ва хоҳ дигар ҷангҳои ҷаҳон, баргардад.
Your Comment