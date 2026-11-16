Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Масӣра, Луқмон Барас, волии Ҳазрамавт, аз сокинони ин вилоят хоҳиш кард, ки ба хонаҳои худ баргарданд ва ба режими Оли Сауд иҷозат надиҳанд, ки аз онҳо сӯиистифода кунад ва онҳоро ба сӯи даргириҳои шикастхӯрда кашад.
Ӯ афзуд, ки режими Оли Сауд танҳо дар пайи таҳқиқи манфиатҳо ва нақшаҳои худ дар Яман аст ва ҳеҷ хайреро барои сокинони шимол ё ҷануби ин кишвар намехоҳад. Аксари яманиҳо моҳияти ин нақшаҳоро дарк кардаанд.
Волии Ҳазрамавт итминон дод, ки нерӯҳои мусаллаҳи Яман ба ҳеҷ ваҷҳ сокинони вилоятҳои ҷанубӣ ё шарқиро роҳандозӣ намекунанд ва танҳо ҳадафи онҳо унсурҳои вобаста ба душмани саудӣ ва маздурони он мебошанд.
Ӯ ба иқдоми инсондустонаи Саноъ дар озод кардани 600 асири маздури вобаста ба душмани саудӣ ба таври якҷониба дар тӯли рӯзи гузашта ишора кард.
Your Comment