Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, Гадӣ Айзенкот, маъмури ташкили ҳукумати нави режими сионистӣ таъкид кард, ки дар ҳеҷ шароите Бенёмин Нетанёҳу, нахуствазири ин режим, набояд ҳатто як дақиқаи дигар дар раъси қудрат бимонад.
Ӯ афзуд, ки рафтори Нетанёҳу ва атрофиёни ӯ таҳдиди мӯҳтаво ва мустақим алайҳи демократия ба шумор меравад. Ҳатто як ваҷаб дар Исроил боқӣ намондааст, ки ба хотири Нетанёҳу ва манфиатҳои ӯ ҳадаф қарор нагирифта бошад. Набояд иҷозат дод, ки давраи нави интихобот баргузор шавад ва Нетанёҳу ҳамчунон дар қудрат бимонад.
Айзенкот ба зарурати ташкили кумитаи ҳақиқатёбӣ дар бораи дахолатҳои дафтари Нетанёҳу барои монеъ шудан ба раванди интихобот низ ишора кард.
Your Comment