Ба гузориши хабаргузории АБНА, сенатор Крис Ван Ҳоллен имрӯз, якшанбе, дар мусоҳиба бо CNN дар суханонаш эълон кард: Ман низ бар онам, ки ҳамин ҳозир бояд аз тамоми ваколатҳои худ истифода барем, то ба ин ҷанги ғайриқонунӣ алайҳи Эрон хотима диҳем.
Ин сенатори амрикоӣ афзуд: Ин маънои онро дорад, ки ҳатто як сент дигар [набояд хароҷ шавад]. Ин мавқеи ман буд, аммо мавқеи роҳбари кунунии аксарият [дар Маҷлиси намояндагон] чунин нест.
Сенатор Крис Ван Ҳоллен таъкид кард: Ба гумони ман, мардуми Амрико (дар натиҷаи интихоботи миёнамуҳлати Конгресси Амрико) гуфтаанд: ба ҷанг хотима диҳед ва ҳамин ҳозир барои коҳиш додани нархҳо амал кунед.
Your Comment