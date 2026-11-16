Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, Антониу Гутерриш, дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид эълон кард: Ҷаҳон ба таҳқиқи сулҳ ва хотима додани даргириҳо дар Ғазза, Яман, Судон, Шарқи Миёна ва Украина ниёз дорад.
Гутерриш мисли ҳамеша ба омилҳои ин ҷангafрӯзӣ, ки ғолибан Амрико ва режими сионистӣ ҳастанд, ишора накард.
Ӯ афзуд: Ҳамаи мо бо тӯфони даргириҳо, тағйироти иқлимӣ ва буҳрони афзоиши хароҷоти зиндагӣ ва энержӣ рӯ ба рӯ ҳастем.
Гутерриш таъкид кард: Ман бар ӯҳдадории бешарти Созмони Милали Муттаҳид барои ҳимоят аз озодии ҳаракати киштиҳо дар ҳама шароит таъкид мекунам.
Your Comment