Ба гузориши хабаргузории АБНА, Майк Пенс, ноибпрезиденти Доналд Трамп дар давраи аввали президентии ӯ, дар мусоҳиба бо барномаи «Meet the Press»-и шабакаи телевизионии NBC эълон кард: Ба гумони ман, як қисми сабабе, ки раъйдиҳандагонро (дар интихоботи миёнамуҳлати Конгресси Амрико) дилсард кард, ин буд, ки бо сабабҳои номаълум (пас аз таҷовузи ғайриқонунӣ ба Эрон) пас аз 5 ҳафта мо боздошт шудем.
Ноибпрезиденти давраи аввали президентии Трамп иддао кард: Ҷей Ди Вэнс марди хуб аст, аммо ноибпрезидент дар ин масъала иштибоҳ мекунад.
Майк Пенс дар бораи фасод дар ҳукумати Трамп низ таъкид кард: Аъзои хонаводаи мақомоти ҳайати вазирон ва ҳатто хонаводаи худи президент дар фасод дахл доранд; ин масъалаҳо барои мардуми Амрико воқеан нигаронкунанда будаанд. Афзоиши як миллиард долларии сарвати холис тавассути асъори рақамӣ барои амрикоиҳо ҳайратовар аст.
Сипас ӯ афзуд: Махсусан воқеияти он ки қисми бузурги манбаи он пеш аз маросими савгандёдкунӣ дар ҷаҳони араб таъмин шудааст. Бояд бигӯям, дар сафарҳое, ки ба саросари кишвар доштам, дарёфтам, ки тамоми ин масъалаҳо боиси нигаронии бисёре аз сахттарин ҳимоятгарони мо дар ақсои Амрико шудаанд; касоне, ки ҳанӯз он ваъдаи интихоботии «хушконидани ботлоқ» [фасод]-ро ба ёд доранд. Худи ҳукумат (Трамп) ва ба гумони ман шахсан ноибпрезидент (Ҷей Ди Вэнс) ҳизбро ба самте савқ додаанд, ки бо масъулиятшиносии молӣ фосилаи зиёде дорад.
Your Comment